Житель Севастополя, ограбивший женщину на остановке общественного транспорта, предстанет перед судом

12:5216.02.2017г.
Фирма «нагрела» севастопольскую школу на 300 тысяч рублей при ремонте спортзала - прокуратура
10:5016.02.2017г.
Источник: Новый Севастополь
12:4716.02.2017г.
Нырять с судов в акватории морского порта Севастополя теперь запрещено
10:3716.02.2017г.
КПРФ примет участие в выборах губернатора Севастополя – Пархоменко
16:2315.02.2017г.
Господдержку в текущем году получат 10 севастопольских фермеров
12:2915.02.2017г.
12:1315.02.2017г.
Севастопольский депутат не нашел китайских туристов на улицах города
11:0615.02.2017г.
Севастополец в состоянии алкогольного опьянения ограбил девушку в баре