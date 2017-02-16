Житель Севастополя, ограбивший женщину на остановке общественного транспорта, предстанет перед судом

Следственные органы направили в суд уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Севастополя, ограбившего женщину на остановке общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.





По ее данным, на остановке общественного транспорта в районе Камышового шоссе мужчина ограбил местную жительницу. Он сорвал у нее с шеи цепочку, после чего скрылся. Сумма ущерба составила 18 тыс рублей.





В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан. Установлено, что похищенное имущество он продал в ломбард, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.





Полицейские изъяли золотое изделие и возвратили законной владелице.





Злоумышленник арестован. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Меру наказания определит суд.

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