Жители Севастополя не проявляют активности в конкурсе на замещение вакантных должностей в правительстве города – и.о. губернатора

Севастопольцы не проявляют активности в конкурсе на замещение вакантных должностей в правительстве города. Об этом журналистам заявил и.о. губернатора Дмитрий Овсянников.





«Никогда не было задачи, чтобы в правительстве Севастополя, в «верхушке», работали только приезжие. Из 1 800 человек (работающих в правительстве города) только около 70 – приехали из других регионов. Остальные – это исконные, настоящие севастопольцы», – сказал Овсянников.





По его словам, в начале декабря был объявлен конкурс на замещение вакантных должностей госслужащих. «Конкурс закончится в феврале. Что могу сказать? Желающих (принять в конкурсе участие) достаточно мало», – посетовал Овсянников, добавив, что, если нет кадров в городе, то приходится их приглашать из других регионов РФ.





13 декабря начальник управления по вопросам государственной службы и кадров правительства Севастополя Людмила Зверобоева заявила, что реорганизация исполнительных органов власти города привела к 30-процентному дефициту кадров.





«В целях обеспечения качественной работы исполнительных органов прошу вас, Дмитрий Владимирович (Овсянников), согласовать возобновление работы по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы», – сказала Зверобоева.





Она сообщила, что 88 гражданских служащих отказались от предложенных должностей в новой структуре органов исполнительной власти Севастополя.

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