Жительница Севастополя лишена родительских прав за злоупотребление наркотиками
15:1930.01.2017г.
Севастопольский суд удовлетворил исковые требования прокурора о лишении местной жительницы родительских прав и взыскал с нее алименты на содержание двух несовершеннолетних детей 11 и 17 лет. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.
По ее данным, женщина злоупотребляет наркотическими средствами и длительное время с детьми не проживает.
Также было установлено, что с 2015 года балаклавский территориальный отдел органов опеки и попечительства не предпринял необходимых действий по защите прав несовершеннолетних.
«Эти обстоятельства лишали детей, фактически оставшихся без попечения родителей, социальной поддержки, предусмотренной федеральным и региональным законодательством. В связи с длительной бездеятельностью органов опеки и попечительства, прокуратура района в департамент образования города внесла представление, которое рассмотрено и удовлетворено», - рассказали в пресс-службе.
Главный специалист территориального отдела по защите прав несовершеннолетних, опеки и попечительства Балаклавского района привлечен к дисциплинарной ответственности.