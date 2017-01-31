Жительница Севастополя лишена родительских прав за злоупотребление наркотиками

Севастопольский суд удовлетворил исковые требования прокурора о лишении местной жительницы родительских прав и взыскал с нее алименты на содержание двух несовершеннолетних детей 11 и 17 лет. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.





По ее данным, женщина злоупотребляет наркотическими средствами и длительное время с детьми не проживает.





Также было установлено, что с 2015 года балаклавский территориальный отдел органов опеки и попечительства не предпринял необходимых действий по защите прав несовершеннолетних.





«Эти обстоятельства лишали детей, фактически оставшихся без попечения родителей, социальной поддержки, предусмотренной федеральным и региональным законодательством. В связи с длительной бездеятельностью органов опеки и попечительства, прокуратура района в департамент образования города внесла представление, которое рассмотрено и удовлетворено», - рассказали в пресс-службе.





Главный специалист территориального отдела по защите прав несовершеннолетних, опеки и попечительства Балаклавского района привлечен к дисциплинарной ответственности.

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