Жительница Севастополя за деньги подделывала медицинские книжки горожан

Жительница Севастополя, сбывавшая медкнижки с подложной информацией, предстанет перед судом. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД России по Севастополю.





По ее информации, полицейскими установлено, что злоумышленница взяла у шести жителей города медицинские книжки для внесения в них поддельных сведений о прохождении медицинского осмотра, за что получила денежное вознаграждение. После внесения ложных сведений она возвращала медицинские книжки с выставленными нужными отметками для предъявления их в учреждениях города. Полицейские установили причастность злоумышленницы к шести фактам сбыта медкнижек.





В настоящее время в отношении нее возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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