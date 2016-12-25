Глава Севастополя озабочен надвигающейся «катастрофой» в Балаклавском районном суде в связи с массовыми земельными исками

И.о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников готов оказать помощь Балаклавскому районному суду, который должен быть срочно усилен кадрами. Об этом глава города заявил на заседании городского правительства, передает корреспондент Крыминформа.





При обсуждении вопроса подготовки правительством Севастополя до 2,5 тысяч земельных исков в суд для выполнения указания полномочного представителя президента в Южном федеральном округе подать в срок до 18 марта 2017 года все исковые заявления по изъятию незаконно предоставленных земельных участков выяснилось, что Балаклавский районный суд будет перегружен.





«Подавляющее большинство исков будет в Балаклавском суде, а там три судьи. Может быть, мы предложим председателю этого суда увеличить количество судей?» – спросил членов правительства Овсянников.





Он отметил, что проблема острая и требует оперативного решения, потому что «судьи будут завалены исками». «С судом надо решать. Иначе там будет катастрофа», – подчеркнул Овсянников. Он поручил обратить внимание председателя Балаклавского районного суда на проблему ожидаемого значительного увеличения количества исков, связанных с земельной проблематикой.





В этот же день на заседании правительства Севастополя было принято решение о заключении госконтракта с ООО «Правозащита» на оказание комплекса юридических услуг по предоставлению в судах интересов города до 31 декабря 2017 года. Было определено, что наименьшая стоимость единицы услуги – это 10 тысяч рублей за комплексное сопровождение одного судебного дела.

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