Главная ёлка Севастополя зажглась при участии российского уполномоченного по правам ребенка

Главная елка Севастополя была открыта во вторник вечером на пл. Нахимова. Как передает корреспондент Крыминформа, в торжествах приняла участие уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.





«Я ехала и думала, где же самая веселая ёлочка. Наверное, здесь. Я впервые в вашем городе и рада этому. Хочу пожелать детям как мама шестерых детей слушаться родителей. Родителям – терпенья. И всем счастья и всего самого доброго», – обратилась к севастопольцам со сцены Кузнецова.





Вице-губернатор Юрий Кривов посетовал на то, что «погода не очень зимняя». «Мы сегодня открываем в нашем славном городе целую череду новогодних веселых, мероприятий, которые будут интересны и детям, и взрослым», – сказал Кривов.

Затем приехавший из Великого Устюга Дед Мороз вместе со Снегурочкой с детьми зажег городскую елку, украшенную в цвета государственного флага Российской Федерации.





Местные творческие коллективы «Жаворонушки», «Тавричане», «Полярики» и «Раздолье», а также хореографические ансамбли «Радость» и «Севастополь», народные коллективы «Русь» и «Чаривницы», шоу-группы «Ремикс» и «Славяночки» не дали скучать пришедшим на пл. Нахимова горожанам.





Завершились торжества выступлениями певца Влада Топалова, группы «Синяя птица» и фейерверком.

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