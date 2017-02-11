Главный коммунист Севастополя призвал разработчиков стратегии города до 2030 года убрать «уши Чалого» из документа

Первый секретарь Севастопольского горкома КПРФ Василий Пархоменко в ходе обсуждения стратегии социально-экономического развития Севастополя до 2030 года, состоявшегося в правительстве Севастополя 9 февраля, призвал убрать предложения «команды Чалого» из документа, передает корреспондент «Нового Севастополя».





«То, что я называю «чаловщиной», очень четко прослеживается в представленном проекте. Ну, так мы стараемся угодить, подстроиться под какой-то конкретный проект, какой-то конкретный объект, что от этого глобальный документ – стратегия развития города – только теряет. Уши торчат прямо из-за каждого угла, начиная с EnergyNet», – сказал Пархоменко.





При этом он отметил, что, «возможно это и хорошая идея, но когда в стратегии прописана авантюра с моей точки зрения – создание парка «Исход» (ред. – очевидно, речь идет об исходе армии Врангеля из Севастополя в 2018 году) на месте мемориального комплекса защитникам Севастополя в годы Великой Отечественной войны (на мысе Хрустальный), не нужно этого делать, это не тот момент».





Проект стратегии развития Севастополя до 2030 года ставит перед собой главную цель – определить приоритеты развития города. Этот объемный документ – около 200 страниц – во многом базируется на концепции Чалого, разработанной в 2014 году.





Ранее Дмитрий Овсянников высказал сомнение, следует ли тратить бюджетные миллиарды на чаловский проект EnergyNet. «Тратить ли на него средства, время, миллиарды рублей, бюджетные деньги? А что город получит? Если ничего не получит, стоит ли это делать?» – усомнился он.

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