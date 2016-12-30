Горожане не считают «Большую Севастопольскую тропу» приоритетом развития города – Овсянников

Горожане не считают туристическую «Большую Севастопольскую тропу» приоритетом развития города. Об этом журналистам заявил и.о. губернатора Дмитрий Овсянников.





Он напомнил, что правительство Севастополя на своем официальном сайте запустило опрос населения, чтобы узнать, какие проекты развития города являются для горожан приоритетными. «Среди них был и туристический проект «Большая Севастопольская тропа». И вот выяснилось, что для горожан тропа не является приоритетом», – сказал Овсянников.





Тем не менее, по его словам, правительство города будет развивать этот туристический объект, делая его привлекательным для севастопольцев и гостей.





9 декабря правительство Севастополя утвердило паспорт туристского 15-километрового маршрута урочище Горный ключ – поселок Любимовка, который является составной частью туристического маршрута «Большая Севастопольская тропа».

Длина «Большой Севастопольской тропы» 130 км.

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