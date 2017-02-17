Госархив Севастополя в прошлом году принял на хранение рекордное за последнее десятилетие количество дел

Государственное казенное учреждение «Архив города Севастополя» в 2016 году приняло на хранение 14 тысяч архивных дел как от организаций, так и от отдельных граждан. Об этом заявила в эфире одного из городских телеканалов начальник управления архивным делом Наталья Калинина.





«В 2016 году архив принял на хранение 14 тысяч дел. Такие цифры нами давно уже забыты, архив не комплектовался планово с 2003 года в связи с отсутствием стеллажных площадей», – сказала Калинина.





Самыми молодыми по времени хранения материалами архива, по ее словам, стали документы, принятые в прошлом году от инициативной группы «Третий подвиг Севастополя». Это фото-, видеодокументы и воспоминания участников Русской весны. Самые старые документы, хранящиеся в архиве, датируются 1794 годом. Это фонд Георгиевского монастыря.

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