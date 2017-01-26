Госавтоинспекция Севастополя в ходе рейда «Скорость» оштрафовала 26 любителей быстрой езды

Госавтоинспекция Севастополя в ходе профилактического рейда «Скорость» оштрафовала 26 любителей быстрой езды. Об этом сообщили в ОГИБДД УМВД России по Севастополю.





По информации Госавтоинспекции, в ходе рейда было составлено 26 административных материалов за нарушение скоростного режима. В том числе, 21 административный материал – за превышение установленной скорости движения на величину более 20, но менее 40 километров в час и 5 административных материалов – за превышение установленной скорости движения на величину более 40, но менее 60 километров в час.





Госавтоинспекция Севастополя напоминает горожанам, что превышение скоростного режима влечет административное наказание в виде штрафа на сумму от 500 до 5 000 рублей или лишение права управления на срок от 4 месяцев до 1 года в зависимости от тяжести совершенного правонарушения.





Сотрудниками Госавтоинспекции Севастополя с начала 2017 года зарегистрировали более 10 случаев наездов на пешеходов.

Читайте еще...