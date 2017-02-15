Господдержку в текущем году получат 10 севастопольских фермеров

В рамках программы развития сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплекса Севастополя на 2017-2020 годы в текущем году запланировано оказать государственную поддержку в виде грантов 10 начинающим фермерам. Об этом заявил в эфире Информационного канала Севастополя первый заместитель директора департамента сельского хозяйства Александр Масалов.





«Перспективной остается поддержка малых форм хозяйствования. В планах в текущем году оказать государственную поддержку 10 начинающим фермерам», – сказал Масалов.





При этом он отметил, что целенаправленно будет оказана поддержка двум фермерам, работающим в сфере молочного и мясного животноводства. Для них размер гранта увеличен и составит 3 млн рублей на одного фермера. «Ни для кого не секрет, что местные производители молока производят его в недостаточном количестве для того, чтобы самостоятельно обеспечить потребности населения Севастополя», – пояснил Масалов.





На все остальные направления грантовая поддержка останется на уровне прошлого года – 1,5 млн рублей.





В прошлом году, напомнил замдиректора департамента, 8 начинающих фермеров на конкурсной основе получили государственные гранты в размере 1,5 млн рублей и материальную поддержку на бытовое обустройство в размере 250 тыс рублей. В настоящее время они реализуют такие бизнес-проекты как закладка сада фундука, выращивание ягод, грибов и «такой актуальный для Севастополя проект как семейная мини-ферма».

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