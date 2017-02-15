Госпредприятие «Севастопольская аптечная сеть» подозревается в махинациях со льготными рецептами

Прокуратура Гагаринского района проверила законность использования бюджетных средств при оказании услуг по проведению мероприятий программы государственной социальной помощи гражданам, проживающим на территории Севастополя, и выявила нарушения. Об этом сообщает старший помощник прокурора Севастополя по взаимодействию со СМИ Юрий Писанко.





По его информации, в ходе надзорных мероприятий установлено, что между департаментом здравоохранения города и ГУП «Севастопольская аптечная сеть» заключен договор, согласно которому государственное предприятие обязуется оказать услуги по организации и проведению мероприятий программы государственной социальной помощи гражданам, проживающим на территории города.





Денежные средства заказчиком перечислены исполнителю на сумму почти 4,5 млн руб после предоставления первого акта оказанных услуг.





Однако при изучении реестра льготных рецептов по отпущенным гражданам лекарственным средствам, поданным с актом оказанных услуг, установлено, что государственным предприятием включены в реестр услуги вне периода заключения договора и до начала его действия.





Материалы прокурорской проверки в порядке ст. 37 УПК РФ направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц ГУП «Севастопольская аптечная сеть» по фактам выявленных прокуратурой нарушений уголовного законодательства по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

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