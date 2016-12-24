Госпрограмма поддержки начинающих фермеров позволила создать в Севастополе за год 8 фермерских хозяйств

Государственная программа поддержки начинающих фермеров позволила создать в Севастополе за год 8 фермерских хозяйств. Об этом заявил директор городского департамента сельского хозяйства Дмитрий Чумаков.





«В 2016 году действовала программа поддержки начинающих фермеров. Планировалось создание 8 крестьянских фермерских хозяйств. Они все были созданы», – сказал Чумаков.





При этом он добавил, что эти хозяйства профинансированы из федерального и местного бюджета на сумму более 13 млн рублей. «Каждый получил грант в размере 1 млн 490 тыс рублей и 250 тыс рублей безвозвратной помощи на обустройство», – уточнил он.





На данный момент департаментом сельского хозяйства Севастополя разработана и внедряется государственная программа «Поддержка начинающих фермеров на период 2015-2020 годов». В рамках программы государство выделяет начинающим фермерам безвозвратные гранты на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств.

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