Губернатор Севастополя разрушает отношения с минобороны России, отказываясь от строительства парка «Патриот» – эксперт

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников разрушает отношения с министерством обороны России, отказываясь от строительства филиала военно-патриотического парка культуры и отдыха вооруженных сил РФ «Патриот». Об этом пишет шеф-редактор издания «Национальный эксперт» Михаил Белый.





«Удивительно и даже странно, что нынешние власти города выступают против строительства парка, по сути, разрушая отношения с военным ведомством. На мой взгляд, врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников совершил большую политическую ошибку», – рассказал Белый.





В то же время, по данным опроса ВЦИОМ, 69% севастопольцев считают, что город должен развиваться как база Черноморского флота.

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