Губернатор, которого нет: сможет ли Чалый?

«Временно исполняющий обязанности» – именно таков ныне статус главы города федерального значения Севастополя. Получить ту же должность без приставки «врио» попробуют кандидаты от разных сил и партий; сегодня есть веские основания утверждать, что среди них мы увидим и бывшего председателя Законодательного собрания Севастополя, «народного мэра» Алексея Чалого.





Первая причина – это миф





Многократные проявления «политической инфантильности» Чалого – отказ от должности Губернатора в 2014 году, сложение полномочий председателя Заксобрания – пока что настраивают горожан на аналогичный сценарий с выборами главы города. К тому же, минувшей осенью, комментируя решение о введении прямых выборов губернатора Севастополя, Чалый громогласно отказался от участия и в этой гонке, а в недавнем интервью одобрил вероятную победу и.о. губернатора Дмитрия Овсянникова при выполнении им ряда условий.





Такая тактика, несомненно, принесла плоды: ответственность за неминуемые проблемы жизни Севастополя (а их и на ближайшие годы масса) всегда ложилась на исполнительную власть, ну а Чалый при этом оставался в памятном свитере героя «Русской весны».





Однако минувшие выборы в Государственную думу стали тревожным «маячком» для Алексея Михайловича. Ресторатор Олег Николаев, который баллотировался от партии Роста, в своей агитации перманентно назывался «соратником Чалого». Согласно официальным экзит-полам, малоизвестному Николаеву это принесло рейтинг в 14% – именно с такой цифрой ресторатор подошел к 18 сентября.





Очень грубо говоря, 14% – это и есть рейтинг Алексея Чалого на сентябрь 2016 года. По итогу Николаеву насчитали 24%, причем разницу в 10% с опросом на выходе с участка никто так и не объяснил.





Поэтому у Чалого есть серьезная причина для беспокойства: постоянно уходя от политической гонки, он попросту рискует растерять свою «народность». Ведь мифы – штука живучая, но требующая подпитки, и за несколько лет сидения в засаде можно подрастерять свой легендарный шлейф бессребреника и продвинутого ученого, живущего в своем мире.





Вторая причина – большая





Ряд СМИ и некоторые эксперты рассмотрели новые перспективы Чалого в свете условного срока, который получил Алексей Навальный.





«Все сегодняшние протестные точки – это апробация протестных технологий с прицелом на Россию. Неслучайно многие оппозиционные технологи рассматривают Алексея Чалого на место Алексея Навального», – считает руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов. По его мнению, в Севастополе на выборах губернатора может развернуться «оппозиционный сценарий». В свете постоянного противостояния Чалого с представителем действующей власти это выглядит весьма вероятным.





Есть даже мнение о некой «двухходовке»: якобы обсуждается идея замены осужденного Навального на героя «Крымской весны» Алексея Чалого. Причины – «отсутствие харизматичного лидера, позиция по возвращению Крыма и отсутствие внятной программы действий в случае прихода к власти».





Поэтому выдвижение Чалого на выборы губернатора Севастополя может стать своеобразной «заявкой» для выхода на более высокую орбиту 2019 года – якобы сегодня несистемная оппозиция будет готова «оторвать Чалого с руками ногами».





Причина третья – банальная





Помимо потери капитала политического, капитала «мифического», Чалый, «застоявшись», рискует потерять капитал и вполне осязаемый, финансовый.





Искусные игры с местной властью позволяли Алексею Михайловичу вполне успешно лоббировать свои интересы: льготы для «Тавриды-Электрик», реализация проекта «Энерджи.нет» и другие.





Однако, как показывает практика, бесконечно это продолжаться не может: атака на парк «Патриот» (был запланирован на землях, где Чалый не первый год лоббирует обустройство некоего городского парка без малейшего намека на источники финансирования) обернулась походом против общественного мнения. Плюсом к этому Чалый получил конфликт с Овсянниковым, которого он, по сути, подставил возникшей ситуацией. После общения с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком врио поспешил заявить, что парк все же будет (едва ли разговор с вице-премьером был приятным – ведь Овсянников показал, что не в состоянии держать ситуацию под контролем), приписав заслугу себе.





И Чалый уже пожинает первые плоды этого конфликта: вполне вероятно, что он может оказаться без средств на развитие проекта «Энерджи.нет». Самым логичным источником финансирования проекта видится федеральная программа по развитию Россетей – с госкорпорацией начал переговоры Овсянников по поводу ее вхождения в уставной фонд «Севастопольэнерго».





Здесь надо заметить, что в отличие от Крыма электросети Севастополя не были национализированы, и сложилось так благодаря усилиям именно Чалого. Теперь же он теряет инициативу – Овсянников договаривается самостоятельно.





Очевидно, что собственные интересы можно лоббировать лишь в случае полного контроля над исполнительной властью, а все союзы оказываются временными и ситуативными.





Возможность





На данный момент в проекте закона о выборах губернатора Севастополя нет нормы о самовыдвижении – и пока эксперты видят это главным препятствием к походу Чалого во власть, поскольку кандидаты от всех партий так или иначе успели себя обозначить.





Однако, с учетом возможностей Алексея Михайловича по организации медиа-атак и формирования общественного мнения, ввод такой нормы представляется событием вполне реальным. К тому же, кто сможет помешать очередному ситуативному союзу, в которых так искусен Чалый: экс-председатель Закса может «пойти» и от какой-либо партии и даже получить поддержку муниципального «фильтра» – в конце концов, все имеет свою цену.

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