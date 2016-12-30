И.о. губернатора Севастополя намерен работать со всеми депутатами Заксобрания, не примыкая ни к одной из двух основных групп

И.о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников заявил журналистам, что будет работать со всеми депутатами Заксобрания города, не отдавая кому-либо приоритет, передает корреспондент Крыминформа.





«Для меня важны все 24 депутаты. Такова моя однозначная позиция. Каждый из депутатов – это ценность, это голоса избирателей, горожан», – сказал Овсянников.





При этом он отметил, что «в настоящий момент удалось выстроить работу со всеми». «Где-то бывают шероховатости, но они не носят критического характера», – подчеркнул Овсянников.





Заксобрание Севастополя разделено на две критически друг к другу относящиеся группы депутатов. Одну из них (13 человек) курирует депутат Алексей Чалый, вторую руководитель Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» Борис Колесников.





Практически все принимаемые Заксобранием Севастополя решения вызывают дискуссии между представителями двух неформальных групп.

Читайте еще...