Инициатива «Наш Севастополь» поддерживает проект парка «Патриот», предложенный министерством обороны

Общественная инициатива «Наш Севастополь» поддерживает проект парка «Патриот», который реализуется министерством обороны России и отражает дух города. Об этом на своей странице в сети Facebook написал соавтор общественной инициативы «Наш Севастополь» Евгений Кабанов.





«Большинство севастопольцев не просто поддерживают проект парка «Патриот», который предложило министерство обороны, они его с нетерпением ждут. Ряд казусов, которые случились на общественных слушаниях с критиками парка, показал, что никакой черный пиар с севастопольцами не работает», – уверен Кабанов.





По его словам, предложенная городу «красивая и правильная история» не допускает рассуждений о неких «целевых показателях», которые позволил себе главный критик парка – депутат Заксобрания Алексей Чалый. «Целевой показатель один – в России должно быть больше таких крупных объектов, привлекающих внимание к патриотическому воспитанию молодежи, рекреационных зон, связанных с достижениями российской армии и оборонной промышленности», – написал Кабанов.





Соавтор общественной инициативы привел в пример музей военной техники в Екатеринбурге и парк «Патриот» в подмосковной Кубинке и выразил уверенность в том, что в Севастополе идея получит уникальное развитие.





«Мы будем поддерживать этот проект в рамках общественной инициативы «Наш Севастополь», поскольку он отражает дух истории города. Также совместно с министерством обороны и в интересах нашего города мы будем разрабатывать и другие идеи», – заключил он.





В ходе прошедших в субботу общественных слушаний в Балаклаве депутат Алексей Чалый выразил недовольство концепцией парка «Патриот» в районе горы Гасфорта, которую представило минобороны РФ. По его словам, военные чиновники не представили доказательство того, что строительство объектов не нанесет вреда природе, а также не скажется на стабильности водоснабжения города. Не понравилось Чалому и то, что в концепции нет целевых показателей, а также юридических механизмов, чтобы город контролировал выполнение обещаний минобороны РФ.





2 мая 2015 года на тот момент губернатор Севастополя Сергей Меняйло подписал постановление правительства, в соответствии с которым некоммерческой организации «Ночные волки» передан в аренду земельный участок размером 267 га в районе горы Гасфорта. Комментируя свое решение, Меняйло сообщил, что «есть поручение президента, которое он дал летом прошлого года».





23 мая 2015 года депутаты Законодательного собрания Севастополя на сессии в результате дискуссии приняли постановление, в котором предложили правительству города прекратить договор аренды земельного участка 267 га в районе горы Гасфорта «Ночными волками» и обеспечить проведение публичных слушаний.





10 ноября 2016 года правительство Севастополя на очередном заседании отложило принятие распоряжения относительно передачи минобороны РФ 267 га земли в районе горы Гасфорта. Было решено рассмотреть проект парка «Патриот» в Заксобрании Севастополя и провести общественные слушания.





Авторы общественной инициативы «Наш Севастополь» 23 января распространили призыв к объединению горожан, назвав Севастополь «одним из опорных пунктов российского государства» и «точкой сборки всей русской цивилизации». «Важно сохранять и усиливать данный исторический статус», – констатировали они.





По мнению инициаторов проекта, городу нужны «действенные проекты, инициативы, реально улучшающие жизнь людей и укрепляющие город в экономической, социальной и культурной компонентах».

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