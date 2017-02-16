Иностранец может лишиться свободы на два года за кражи в севастопольских магазинах

Следственными органами полиции направлено в суд уголовное дело в отношении 29-летнего иностранца, подозреваемого в совершении краж из севастопольских магазинов. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.





По ее информации, полицейскими установлено, что злоумышленник в одном из магазинов бытовой техники похитил с витрины два планшета, пронеся их через кассу и не оплатив товар. Ущерб составил около 22 тыс рублей. Сотрудники магазина обнаружили кражу спустя несколько часов. Также было установлено, что злоумышленник причастен к краже из супермаркета – он похитил туалетную воду и станок для бритья, вынеся их из магазина в своей сумке. Похищенное он продал, а деньги потратил на собственные нужды.





«В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», – пояснили в пресс-службе.

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