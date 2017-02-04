История с отказом минобороны от парка «Патриот» повергла и.о. губернатора Севастополя Овсянникова в ступор – «Хирург»

И.о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсяников и правительство Севастополя должны высказать четкую позицию по проекту парка «Патриот» вблизи горы Гасфорта, но сейчас руководство города находится «в ступоре». Об этом журналистам заявил лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр «Хирург» Залдостанов.





Отвечая на вопрос, удалось ли ему поговорить на тему парка «Патриот» с Овсянниковым, «Хирург» ответил: «Да, удалось. Эта история, хочу сказать, повергла губернатора в ступор. Я видел его, был вчера в его кабинете, смотрел ему в глаза. Я прекрасно понимал, что он не играет. Эта история, действительно, повергла его в ступор. Он не знает, что предпринять, что делать».





По мнению Залдостанова, правительство пытается быть хорошим для всех, но это невозможно. «Конечно, я бы хотел, чтобы правительство Севастополя высказало свою позицию по парку «Патриот» вблизи горы Гасфорта. В этом смысле я обескуражен. Ну нельзя сидеть на двух стулья, нельзя быть хорошим для всех. Должно быть свое мнение, оно должно быть высказано публично. Потому что это мнение влияет на людей, – отметил Залдостанов. – В этом смысле я не согласен с губернатором. Я хотел бы, чтобы он высказал свою позицию, прямую, честную, но свою. Не надо ждать, кто из нас победит: «соратники Николаева» (команда Алексея Чалого) или «Хирург». Хочу, чтобы позиция была высказана и губернатором, а также главами сел, деревень, которые расположены на территории у горы Гасфорта. Меня радует, что имею поддержку людей в селе Орлином. Это дает мне силы двигаться дальше».





Залдостанов добавил, что уверен в поддержке севастопольцев. «Если бы на байк-шоу не приходили ежегодно по 150 тысяч человек, я бы не делал такого никогда. Если бы я не видел, как нас тепло встречают люди на площади Нахимова, у меня не было бы желания делать представления для них», – заключил он.

Читайте еще...