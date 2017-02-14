Итог прошедшей недели в Севастополе: 4 пожара и 58 дорожно-транспортных происшествий

Минувшая неделя прошла в Севастополе с пожарами и дорожно-транспортными происшествиями, обошлось без жертв. Об этом на аппаратном совещании в правительстве города заявил и.о. начальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты населения Евгений Поляков.





«За отчетный период (6-12 февраля) в Севастополе произошли 4 пожара, погибших и пострадавших нет. Зафиксированы 58 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали 5 человек», – сказал Поляков.





При этом он отметил, что один из пожаров произошел в медицинском кабинете детского сада №58 на площади 2 квадратных метра. Причина возгорания – неисправная электропроводка.





Поляков также сообщил, что в Единую дежурную диспетчерскую службу поступило 1 538 звонков от горожан, которые жаловались, в основном, на проблемы теплоснабжения и вывоза мусора.

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