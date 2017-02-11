Из резервного фонда Севастополя выделено более 3 млн руб на ремонт разрушающейся подпорной стены на балаклавской набережной

На ремонт разрушающейся подпорной стены на набережной Назукина в Балаклаве из резервного фонда Севастополя выделено 3,14 млн руб – работы планируется завершить к середине лета. Соответствующее решение приняло правительство города.





Директор департамента городского хозяйства Андрей Чибисов сообщил о том, что подпорная стена стремительно разрушается с декабря прошлого года. «На ремонт аварийного объекта из резервного фонда выделено 3 миллиона 136 тысяч рублей. Подрядная организация приступит к аварийным восстановительным работам рушащейся части стены с 13 февраля, а в последующем подготовит проект реконструкции всего объекта», – уточнил Чибисов, добавив, что подпорная стена будет полностью отремонтирована к третьему кварталу текущего года.





Он посетовал на то, что подпорная стена начала рушиться в конце декабря прошлого года, поэтому средства в бюджете 2017 года предусмотреть не удалось.





19 декабря 2016 года правительство Севастополя одобрило заключение госконтракта с единственным поставщиком ООО «Стройинжиниринг» на осуществление строительного контроля по ремонту и строительству подпорных стен на сумму 2,8 млн рублей.





На территории Севастополя выявлено 508 подпорных стен. 20% из них являются аварийными и требуют немедленного ремонта.

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