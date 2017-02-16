КПРФ примет участие в выборах губернатора Севастополя – Пархоменко

Коммунистическая партия Севастополя обязательно примет участие в сентябрьских выборах губернатора в плане выдвижения и поддержки кандидата. Об этом заявил первый секретарь Севастопольского горкома КПРФ Василий Пархоменко и уточнил, что сам не планирует баллотироваться на пост губернатора.





«Лично я не планирую баллотироваться в губернаторы по целому ряду обстоятельств. Понимаю, что нужно выдвигать более молодых, энергичных кандидатов», – сообщил Пархоменко и добавил, что Коммунистическая партия обязательно примет участие в выборах губернатора Севастополя в плане выдвижения и поддержки кандидата.





При этом Пархоменко не исключил возможность поддержки единого кандидата, не являющегося членом компартии. «11 политических партий, и мы, в том числе, подписали коммюнике об объединении усилий, возможности выдвижения и поддержки единого кандидата. Не уверен на 100%, что это получится – слишком разные у нас политические взгляды, подходы и видение проблем», – уточнил Пархоменко.





Ранее руководители севастопольских региональных отделений КПРФ, «Справедливой России», «Партии Великое Отечество», «Пенсионеров за справедливость» и «Ветеранов России» поставили подписи под коммюнике по намерению выдвижения единого кандидата от этих сил на выборах губернатора Севастополя, которые пройдут 10 сентября 2017 года.





24 ноября 2016 года Заксобрание Севастополя приняло изменения в устав города относительно прямых выборов губернатора, а 24 января депутатский корпус принял в первом чтении законопроект «О выборах губернатора Севастополя».

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