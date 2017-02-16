Кадровый резерв Севастополя могут составить местные и приезжие в равных долях – Овсянников

Кадровый резерв Севастополя могут составить местные и приезжие в равных долях. Об этом журналистам сегодня заявил и.о. губернатора Дмитрий Овсянников, комментируя окончание конкурса по отбору кандидатов в кадровый резерв правительства города.





«Было подано более 200 заявлений в конкурсную комиссию. Со всеми проведены собеседования. Порядка 35 человек дошли до финишного этапа. В ближайшее время заключение конкурсной комиссии будет утверждено и затем опубликовано», – сказал Овсянников.





При этом он отметил, что половину претендентов составляют местные жители и вторую половину – приезжие.

24 января председатель зарегистрированного 22 декабря 2016 года общественного движения «Севастополь в поддержку президента Российской Федерации» Сергей Бинали заявил о том, что движение «ставит вопрос сохранения города, активного привлечения севастопольцев к управлению городом».





При этом он подверг критике систему отбора кадров на должности в исполнительные органы госвласти Севастополя. «Они нам все рассказывают, что проводят конкурс на вакантные должности в правительство Севастополя, хотя, насколько я знаю, наши ребята пытались участвовать в нем, но ни у кого не получилось», – отметил Бинали. Он вспомнил о том, что «раньше исполнительная власть Севастополя насчитывала 500 чиновников, сегодня в ней 2 500 человек».

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