Каждый рубль госинвестиций в Севастополь должен привлекать два рубля частных – Лившиц

Государственные инвестиции, вложенные в развитие Севастополя, должны способствовать привлечению двукратных частных инвестиций. Об этом в ходе обсуждения проекта «Стратегии социально-экономического развития города Севастополя до 2030 года» заявил председатель Союза строителей Севастополя, член Общественной палаты города, соавтор общественного движения «Наш Севастополь» Александр Лившиц.





«Государственные инвестиции, в частности, средства федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя должны использоваться так, чтобы на каждый рубль, инвестированный государством, привлекались два рубля частных инвестиций, – сказал Лившиц и пояснил: – Если мы строим дорогу и проводим инженерные коммуникации, то рядом должны создаваться либо жилые микрорайоны с социальной инфраструктурой, либо новые предприятия с новыми рабочими местами».





По его мнению, разрабатывая стратегию развития Севастополя, необходимо спланировать использование федеральных средств таким образом, чтобы запустить механизмы дальнейшего инвестирования в развитие города. «Государственные инвестиции – это пружина, которая должна раскрутить маховик дальнейшего инвестиционного процесса», – подытожил Лившиц.





Проект стратегии социально-экономического развития Севастополя до 2030 года ставит перед собой главную цель – определить приоритеты развития города. Проект опубликован на сайте правительства города и представляет собой документ объемом около 200 страниц.





17 февраля общественное движение «Наш Севастополь» обсудило и раскритиковало стратегию и заявило о разработке в ближайшие дни альтернативного варианта документа.

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