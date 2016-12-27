Каждый третий севастополец, обратившийся в городскую службу занятости в текущем году, нашел работу

Каждый третий севастополец, обратившийся в городскую службу занятости в текущем году, нашел работу. Об этом сообщила директор государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Севастополя» Светлана Рендак, подводя итоги работы за 2016 год.





«По вопросу подбора работы к нам обратились около 3 тыс человек. Уровень трудоустройства – это основной показатель, который характеризует работу Центра занятости, – у нас он порядка 35%. Это значит, что практически каждый третий обратившийся нашел работу с помощью службы занятости», – сказала Рендак.





При этом она отметила, что зарегистрированная безработица в регионе сохраняется на уровне 0,2%, что является одним из самых низких показателей по стране. «Поэтому мы всегда говорим, что Севастополь у нас не трудоизбыточный регион, и кто хочет работать, тот работу находит», – подытожила Рендак.

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