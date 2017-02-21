Кандидат от «Единой России» станет главным претендентом на губернаторство в Севастополе, что осложнит жизнь команде Овсянникова – эксперт

Кандидат от партии «Единая Россия» с учетом информационного и административного ресурса станет основным претендентом на победу на выборах губернатора Севастополя, поэтому команду действующего и.о. губернатора города Дмитрия Овсянникова ожидает сложная предвыборная кампания. Об этом на сайте «Национального эксперта» пишет директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников.





«С учетом всего сконцентрированного информационного и административного ресурса основным претендентом на победу (на выборах губернатора Севастополя) будет кандидат от «Единой России». Очевидно, что у команды Овсянникова начинается сложная предвыборная страда, результат которой мы и увидим в сентябре», – отмечает он и добавил, что «интрига по основному кандидату должна разрешиться в ближайшее время».





Сам факт прямых выборов в городе федерального значения он назвал знаменательным событием, которое говорит о том, что Севастополь «начинает жить естественной жизнь одного из субъектов РФ», в том числе – политической. По мнению эксперта, город еще «не отошел» от выборов в Госдуму, которые принесли неоднозначные итоги. «Руководство региона до последнего времени достаточно свободно себя чувствовало в возможностях поддержать те или иные политические силы. На первых порах активнейшее присутствие было у коммунистов и партии «Родина». На последних выборах, как пишут СМИ, особые отношения у руководства Севастополя выстроились с Партией роста», – припомнил политолог.

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