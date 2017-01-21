Колесников допустил высокую вероятность внесения правок в закон о выборах губернатора Севастополя

Депутаты Заксобрания Севастополя при рассмотрении законопроекта о выборах губернатора города во втором чтении вероятнее всего внесут в него правки, которые касаются вопроса самовыдвижения кандидатов, размера избирательного фонда, участия в голосовании граждан, временно проживающих в городе. Об этом рассказал секретарь Севастопольского регионального отделения «Единой России», депутат Заксобрания Борис Колесников.





«Фактических правок (в проекте закона) может быть три. Может быть, депутаты пойдут на уменьшение избирательного фонда, который сегодня доходит до 100 млн рублей. Это не бюджетные деньги, а средства, которые привлекает кандидат для проведения избирательной кампании. Изменения могут коснуться самовыдвижения кандидатов. Возможно, кто-то убедит депутатов, что такое право необходимо», – отметил он.





Еще одна правка может касаться лиц, которые прибыли в Севастополь за три месяца до голосования и зарегистрировались в городе.





«Этот момент вызвал много вопросов, мол, навезете чиновников, скомандуете им голосовать за «нужного» кандидата. Это не так. Люди не понимают разницы между временным пребыванием и временным проживанием. Пребывание – это гостиницы, хостелы и т.д. У людей, которые приезжают в командировки или по другим делам, живут здесь больше трех месяцев, регистрируются, имеют право принять участие в голосовании. Я не думаю, что таких людей будет много. Если кто-то этого боится, мы можем это право убрать», – подчеркнул Колесников.





Ранее сообщалось, что на общественных слушаниях севастопольцы ставили вопрос о возможности самовыдвижения кандидатов в губернаторы Севастополя. В законопроекте о выборах главы региона такая возможность не прописана. Также граждан волновал вопрос участия в выборах военнослужащих срочной службы, которые не имеют севастопольской прописки.





24 ноября 2016 года Заксобрание Севастополя приняло изменения в устав относительно прямых выборов губернатора города. Для проведения выборов теперь нужно принять закон, который определяет процедуру выдвижения кандидатов, полномочия избирательных комиссий, процесс голосования. И.о. губернатора города Дмитрий Овсянников внес такой документ на рассмотрение местного парламента 9 декабря. Он же не раз заявлял о том, что готов выставить свою кандидатуру на выбора губернатора в сентябре.

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