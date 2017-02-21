Количество обращений в прокуратуру Севастополя за год увеличилось на 58%

Количество обращений, поступивших в прокуратуру Севастополя в 2016 году, выросло в сравнении с аналогичным периодом 2015 года на 58% и составило 24 тыс 567 заявлений. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры города.





При этом 62,5% обращений составляют заявления по вопросам надзора за исполнением законов и законностью правовых актов, 25,2% - жалобы на действия и решения дознавателя, органа дознания и следователя при принятии, регистрации и рассмотрении сообщения о преступлении, 8,3% - по вопросам следствия и дознания, 3% - по вопросам законности и обоснованности судебных постановлений по уголовным и гражданским делам.





Около половины обращений из числа признанных обоснованными - это жалобы на действия и решения дознавателя, органа дознания и следователя при принятии, регистрации и рассмотрении сообщения о преступлении (48,8%).





По результатам проверок по обращениям прокуратурой выявлены 1 834 нарушения законов. С целью их устранения внесено 201 представление, вынесен 41 протест, в суд направлено 275 исковых заявлений, возбуждено 29 дел об административных правонарушениях, внесено 2 предостережения. В следственные органы направлено 8 материалов для решения вопроса об уголовном преследовании. По 6 материалам возбуждены уголовные дела.

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