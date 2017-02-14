Количество выданных свидетельств о смерти в Севастополе существенно превышает другие виды актов гражданского состояния

Количество выданных свидетельств о смерти в Севастополе существенно превышает другие виды актов гражданского состояния. Об этом сегодня на аппаратном совещании в правительстве города заявила начальник управления записи актов гражданского состояния Ирина Жарикова.





«В Севастополе количество зарегистрированных смертей существенно превышает другие виды актов гражданского состояния», – сказала Жарикова, отметив при этом, что позитивным социально-демографическим фактором можно считать уменьшение количества регистрации смерти по сравнению с 2015 годом на 3,5%.





По ее данным, в процентном отношении смертность в 2016 году на 6,6% превышает уровень рождаемости. Таким образом количество зарегистрированных актов о смерти составило 5 834.





«Вторую позицию занимают записи акта рождения. Их было составлено 5 472, на 58 записей меньше, чем в 2015 году. В процентном отношении разница небольшая – 0,9%. По данным Росстата, суммарный коэффициент рождаемости по городу составляет 13. Севастополь лидирует в Южном федеральном округе, где средний коэффициент составляет 12,4. Средний коэффициент по России 12,9», – отметила Жарикова, уточнив, что анализ динамики рождений говорит о минимальном разрыве между записями актов о рождении и о смерти за последние 7 лет.

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