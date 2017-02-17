Количество запросов граждан в севастопольский госархив за год увеличилось почти на 2,5 тысячи

Количество запросов горожан в государственное казенное учреждение «Архив города Севастополя» в 2016 году увеличилось почти на 2,5 тысячи. Об этом заявила в эфире одного из городских телеканалов начальник управления архивным делом Наталья Калинина.





«Сотрудники архива работали с социально-правовыми, тематическими и генеалогическими запросами граждан. В 2016 году количество запросов увеличилось с 8,5 тыс почти до 11 тыс», – сказала Калинина, отметив при этом, что социально-правовых запросов (связанных с зарплатой, стажем, пенсией) стало немного меньше, зато увеличилось количество тематических, в основном, связанных с подтверждением имущественных прав.





В декабре 2016 года, по словам Калининой, началась работа в рамках соглашения о сотрудничестве городского архива с Многофункциональным центром. За это время севастопольцы подали в архив через МФЦ 113 запросов.





Кроме этого, сотрудники архива в прошлом году оказали более 2 тыс консультаций гражданам, 80 раз выезжали в организации.

Читайте еще...