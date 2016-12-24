Количество заявлений в Севреестр в текущем году выросло в два раза

Количество заявлений в Севреестр в текущем году выросло в два раза в сравнении с 2015 годом. Об этом на внеочередном заседании правительства города заявила начальник управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя (Севреестр) Марина Вишневская.





«Поступило на регистрацию права за весь период (с августа 2014 года, когда начал работать Севреестр) 220 тысяч заявлений, за 2016 год – 142 тысячи. Количество заявлений в текущем году увеличилось в два раза в сравнении с 2015 годом», – сказала Вишневская.





По ее словам, начиная с августа 2014 года, зарегистрировано 137 тысяч прав, а за 2016 год – 92 тысячи. Совершено регистрационных действий от общего объема поступивших заявлений – 62,5% за весь период и 64,7% – за 2016 год. Приостановлено дел за весь период – 23,7% и за 2016 год – 20,7%.





«Отказано в госрегистрации права 4,7% заявителей», – подчеркнула Вишневская.

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