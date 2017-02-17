Команда Чалого провалила выполнение в Севастополе своей же предвыборной программы «24 шага»

Предвыборная программа команды депутата Заксобрания Алексея Чалого «24 шага к третьему возрождению Севастополя» фактически провалена. Об этом севастопольский общественник, лидер общественного движения «Севастополь в поддержку президента России» Сергей Бинали заявил на «круглом столе».





Общественник напомнил, что концепция развития Севастополя включала 24 основных шага, которые, по его мнению, в большинстве своем так и не сделаны. «Фактически не выполнены предвыборные обещания Чалого и всей его команды. Например, предлагалось создать за 3 года новые заводы микроэлектроники и приборостроения на базе прежних промплощадок Севастополя – «Парус», «Маяк», «Муссон» и др., объединить их в градообразующий кластер. Пункт не выполнен», – сказал Бинали.





По его мнению, не выполнены обещания, на которые отводился один год. «В частности, планировалось повысить уровень прозрачности отчетности власти до лучших стандартов, внедрить новые стандарты уборки города от мусора и новые нормы жилой застройки. Полностью исключить разворовывание земли», – напомнил Бинали.





Особое внимание он обратил на ряд других пунктов программы Чалого. «Создать лучший в России мультимодальный транспортный узел «Воздух – Море» на мысе Херсонес за 5 лет, создать центр олимпийской подготовки в бухте Омега за 4 года. Реконструировать основные транспортные магистрали города в течение 5 лет. Построить в Севастополе 3 новых скоростных трассы общей протяженностью 115 км за 8 лет. Всем ясно, что эти мечты остались на бумаге», – отметил общественник.





Бинали также уверен в том, что утопией является предложение Чалого «провести полную реконструкцию исторического центра города, освободить его от административных учреждений и перенести их во вновь построенный административный центр на Зеленой горке за 4 года».





Невыполненной, подчеркнул общественник, останутся мечты команды Чалого «привести в норму систему водоснабжения и водоотведения за 4 года, увеличить длину набережной в историческом центре Севастополя до 4 километров, создать новый городской центр на Северной стороне за 3 года».





Бинали напомнил, что Чалый и его окружение обещали сделать Севастополь «комфортным городом XXI века, южной технологической столицей России». «Кто в это сегодня верит?» – задал риторический вопрос общественник.





«Концепция Чалого и всего его планы – это воздух. А нам нужны реальные вещи. Начиная с 2014 года, можно было Севастополю в своем развитии далеко уйти. Если Крым потихоньку идет вперед, то Севастополь большими темпами катится назад», – подытожил Бинали.





16 февраля представители 17 партий и общественных организаций Севастополя, которые входят в общественное движение «Севастополь в поддержку президента России», призвали к роспуску Заксобрания города и досрочным выборам в городской парламент. Такое решение активисты приняли в ходе круглого стола, на котором раскритиковали предвыборную программу команды «народного мэра» Алексея Чалого «24 шага к третьему возрождению Севастополя». Программа, по их мнению, не выполнена ни по одному пункту.

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