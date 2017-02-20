Командующий Черноморским флотом России Витко как никто другой близок Севастополю – главред «Национальной обороны»

Командующий Черноморским флотом России адмирал Александр Витко близок Севастополю как никто другой. Об этом порталу «Национальный эксперт» сообщил главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при минобороны РФ Игорь Коротченко.





«Адмирал Александр Витко – очень достойный человек. Лично я очень уважаю его, дорожу знакомством с ним. Это очень достойный адмирал, который хорошо зарекомендовал себя в работе. Думаю, что Витко как командующий Черноморским флотом России близок Севастополю как никто иной», – сказал Коротченко.





При этом эксперт исключил возможность принятия такого решения самим адмиралом. «Он человек военный, никакой самодеятельности не допустит, поэтому выдвигаться на пост губернатора Севастополя будет только в том случае, если по нему будет принято соответствующее политическое решение».





Ранее агентство «Новый День» со ссылкой на осведомленные источники, близкие к партии власти, сообщило о том, что среди рассматриваемых на пост губернатора Севастополя кандидатур предпочтение отдается командующему Черноморским флотом адмиралу Александру Витко.

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