Коммунально-энергетические сети отключались в Севастополе 14 раз в течение прошедшей недели

Коммунально-энергетические сети отключались в Севастополе 14 раз в течение прошедшей недели. Об этом на аппаратном совещании в правительстве города заявил и.о. начальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты населения Евгений Поляков.





«За отчетный период (6-12 февраля) произошло 14 отключений на коммунально-энергетических сетях. 5 аварий зафиксированы на инфраструктуре «Севастопольэнерго», 8 аварий водоканала и одна – на инфраструктуре «Севастопольгаза», – сказал Поляков.





По его информации, реагирование на аварии было своевременным и не вышло за нормативные сроки устранения. «На электросетях максимальное время устранения составило 8 часов, на водоканале – 12 часов. В результате наезда автомобиля на опору газопровода произошла его деформация, поэтому участок газопровода был отключен для проведения аварийно-восстановительных работ», – отметил Поляков.

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