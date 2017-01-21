Коммунальное госучреждение Севастополя вернуло коммерческому предприятию более 8 млн рублей задолженности за ремонт дороги

Севастопольское государственное коммунальное учреждение «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» в полном объеме удовлетворило представление прокуратуры о погашении перед коммерческим предприятием ООО «РДС-Крым» задолженности за выполненные по государственному контракту ремонтные работы. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.





«Установлено, что ООО «РДС-Крым» не получило денежные средства от ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» за ремонт автодороги, расположенной по ул. Мраморной. Сумма задолженности составила более 8 млн рублей», - уточнили в пресс-службе.





Для устранения нарушения прокуратурой Балаклавского района в ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» было внесено представление, которое полностью удовлетворено, нарушенные права коммерческой структуры восстановлены.





16 января директор департамента транспорта и развития транспортной инфраструктуры Игорь Титов заявил, что планы капремонтов автодорог Севастополя выполнены в 2016 году на 40%.





По его словам, к подрядчикам - «РДС-Крым», «Востоктрансстрой», «Стройпроект» и ПМСУ-1 - будут применены санкции, в частности, разорваны контракты.

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