Контрольно-счетная палата Севастополя «накопала» в 2016 году финансовых нарушений на 92 млрд рублей – руководитель КСП

Контрольно-счетная палата Севастополя в рамках своих полномочий выявила в 2016 году финансовых нарушений в городе на 92 млрд рублей. Об этом на сессии Заксобрания Севастополя заявила руководитель Контрольно-счетной палаты (КСП) Севастополя Юлия Кокарева в ходе отчета о работе палаты за 2016 год.





Она напомнила, что в 2016 году Контрольно-счетной палатой Севастополя проведены 163 мероприятия по осуществлению внешнего финансового контроля, в том числе 151 – экспертно-аналитическое и 12 контрольных мероприятий на 86 объектах.





«Общая сумма проверенных бюджетных средств в 2016 году – 297 млрд 592 млн рублей, из которых в рамках контрольных мероприятий проверены 623,7 млн рублей, а в рамках экспертно-аналитических – 296 млрд 938 млн рублей. В ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий палатой выявлено нарушений на сумму 92,5 млрд рублей», – сказала Кокарева.





При этом она отметила, что «из общей суммы нарушений по результатам контрольных мероприятий нарушения в сфере управления и распоряжения государственной собственностью составили 138 млн рублей, нарушения при осуществлении госзакупок – 251 млн рублей, иные нарушения – 46 млн рублей». «Вследствие допущенных нарушений объем причиненного ущерба городу Севастополю составил 9,3 млн рублей, из них в рамках проверки дорожной деятельности 6 млн 295 тысяч рублей. К возврату в бюджет рекомендованы 8 млн рублей», – уточнила Кокарева.





По ее словам, по результатам контрольных мероприятий составлены 39 актов, 8 отчетов, 15 представлений об устранении нарушений и 4 предписания. На основании отчетов КСП возбуждены 5 уголовных дел, 4 материала направлены в прокуратуру для решения вопросов о возбуждении уголовных дел.





Кокарева обратила внимание правительства Севастополя на то, что «факты отдельных нарушений не принимаются к сведению должностными лицами объектов контроля». «Отмечаю формальное отношение отдельных должностных лиц объектов контроля к рекомендациям КСП об устранении нарушений. Планы мероприятий по устранению нарушений не разрабатываются. Виновные лица не привлекаются к дисциплинарной ответственности, не ведется претензионная работа», – подытожила Кокарева.

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