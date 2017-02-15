Контрольно-счетная палата Севастополя обещает проверить, куда пошли миллионы при ремонте сессионного зала Заксобрания города

Контрольно-счетная палата Севастополя обязательно проверит целевое использование бюджетных средств, которые ранее были направлены на ремонт сессионного зала Законодательного собрания города. Об этом на сессии Заксобрания Севастополя заявила руководитель Контрольно-счетной палаты (КСП) Юлия Кокарева, отвечая на вопрос депутата Татьяны Вусатенко.





Вусатенко поинтересовалась у Кокаревой, не смущает ли ее «гуляющая в соцсетях цифра – 72 млн рублей, которые были направлены на ремонт сессионного зала Законодательного собрания Севастополя», и не пора ли КСП вплотную заняться этим вопросом.





«Те предложения, которые были направлены вами и вашими коллегами в адрес Контрольно-счетной палаты Севастополя, в проверку приняты. Проверка бюджетной отчетности будет проведена в апреле-мае текущего года», – сказала Кокарева.





Она посетовала на то, что раньше проверить, как использовались бюджетные средства на ремонт сессионного зала Заксобрания, не было возможности, так как штат КСП ограничен и не хватает рабочих рук. «У нас 18 человек плюс 2 аудитора – итого 20 человек», – сообщила Кокарева.





4 февраля заместитель председателя регионального отделения партии «Справедливая Россия» Владимир Глиняник на «круглом столе» высказал депутату Заксобрания Виктору Посметному, члену «команды Чалого», критику за расточительное расходование бюджетных средств. «С одной стороны, Заксобрание – представители народа. С другой стороны, они затеяли ремонт сессионного зала за 70 млн рублей, в то время как наши больницы и дороги – в разрухе. Это пир во время чумы», – сказал Глиняник.