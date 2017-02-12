Контрольно-счетная палата спросит у севастопольцев, что они думают о городской медицине

Контрольно-счетная палата (КСП) Севастополя в период с 10 февраля по 27 марта 2017 года проводит опрос горожан по вопросам доступности, качества и актуальных проблем системы здравоохранения Севастополя. Об этом сообщает официальный сайт Контрольно-счетной палаты.





Опрос проводится в рамках проверки законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных на выполнение программы «Модернизация здравоохранения города Севастополя на 2014-2015 годы», отмечается на сайте.





«Социологическое исследование – один из этапов аудита эффективности использования бюджетных средств, выделенных на сферу здравоохранения в 2015-2016 годах. Севастопольцы знают, насколько эффективно используются вложенные деньги и какой дают результат: не возникает ли проблем при записи по электронной очереди к врачам, насколько качественно оказываются услуги, насколько быстро приезжает скорая помощь и так далее», - пояснила цели опроса глава КСП Юлия Кокарева.





Опросный лист на тему «Отношение жителей Севастополя к модернизации системы здравоохранения» доступен на главной странице официального сайта Контрольно-счётной палаты Севастополя с 10 февраля по 27 марта 2017 года.





2 марта 2016 года на тот момент директор департамента здравоохранения Юрий Восканян, докладывая о результатах работы ведомства за 2015 год, заявил о том, что более 65% севастопольцев удовлетворены уровнем городской государственной медицины. «Проведено 8 исследований, опрошено 4,5 тысячи респондентов. Удовлетворенность в целом составила 65,7%», - сказал Восканян.

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