Концерн «Алмаз-Антей» построит в Севастополе ко Дню ВМФ Инновационный центр - гендиректор головного предприятия

Инновационный центр в текущем году будет создан на территории севастопольской производственно-технической базы (ПТБ) головного предприятия «Гранит» концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». Об этом сегодня журналистам заявил генеральный директор акционерного общества «Головное производственно-техническое предприятие «Гранит» концерна «Алмаз-Антей» Николай Калик.





«Предприятие работает в Севастополе с июля 2016 года. По плану его развития мы планируем к 30 июля 2017 года, ко Дню Военно-морского флота, построить Инновационный центр ПТБ», – сказал Калик.





По его словам, в Инновационном центре будут работать до 150 человек, которые займутся широким кругом вопросов, связанных с тематикой предприятия, новыми разработками. «Предприятие сейчас загружено на 150% и выполняет заказы по техническому обслуживанию и ремонту техники противовоздушной обороны Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, Сухопутных войск», – уточнил Калик, добавив, что в данный момент на ПТБ трудоустроены 100 человек, а к 2018 году количество сотрудников возрастет до 300 человек.





30 июля 2016 года концерн «Алмаз-Антей» открыл в Севастополе первую очередь производственно-технической базы в интересах Черноморского флота. В конце прошлого года предприятие вышло на полный технологический цикл, связанный с сервисным обслуживанием зенитно-ракетного вооружения военной группировки РФ в Крыму, в частности, Черноморского флота. Заместитель генерального директора по экономике концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Борис Белоцерковский заявлял о том, что ориентировочная сумма годового контракта ПТБ на 2017 год составит около 300 млн рублей».

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