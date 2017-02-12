Концерн «Алмаз-Антей» создает на своей территории Музей истории противовоздушной обороны Крыма и Севастополя

Концерн «Алмаз-Антей» создаст на своей территории Музей истории противовоздушной обороны Крыма и Севастополя. Об этом сегодня журналистам заявил генеральный директор акционерного общества «Головное производственно-техническое предприятие «Гранит» концерна «Алмаз-Антей» Николай Калик.





«С окончанием строительства Инновационного центра мы в этом здании будем создавать Музей истории противовоздушной обороны Крыма и Севастополя. Технику для музея подвезем, оборудуем экспозицию, как и должно быть», - сказал Калик.





Он также сообщил о том, что головное предприятие «Гранит» установило тесный контакт с Севастопольским госуниверситетом, Черноморским высшим военно-морским училищем им. Нахимова с целью переподготовки специалистов в интересах предприятия.





Ранее Калик рассказал о том, что в течение текущего года головное предприятие «Гранит» построит Инновационный центр на своей территории в Севастополе.





30 июля 2016 года концерн «Алмаз-Антей» открыл в Севастополе первую очередь производственно-технической базы (ПТБ) в интересах Черноморского флота. В конце прошлого года предприятие вышло на полный технологический цикл, связанный с сервисным обслуживанием зенитно-ракетного вооружения военной группировки РФ в Крыму, в частности, Черноморского флота. Заместитель генерального директора по экономике концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Борис Белоцерковский заявил о том, что ориентировочная сумма годового контракта ПТБ на 2017 год составит порядка 300 млн рублей.

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