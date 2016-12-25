Крупнейшие промышленные предприятия Крыма оказались на грани остановки из-за дефицита газа и перегруженности паромной переправы

Предприятие «Крымский содовый завод» из-за дефицита газа в Крыму и проблем с доставкой грузов железнодорожным транспортом работает на 25% мощностей и запасов сырья осталось на одни сутки. Об этом сегодня на сессии Госсовета Крыма сообщил генеральный директор ПАО «Крымский содовый завод» Владислав Шмельков.





«С конца ноября телеграммами РЖД был ограничен выпуск вагонов от поставщиков в сторону Крыма, а потом полностью остановлена отправка вагонов в сторону нашей республики, – сообщил Шмельков. – Это всё привело к тому, что сейчас на предприятии, которое я возглавляю, остатков сырья на одни сутки».





Он добавил, что предприятие работает на 25% мощности из-за введённых в Крыму ограничений по потреблению газа. «Завод работает на 25% мощностей. Мы перешли на мазут, но мазут закончился, поскольку ограничение (потребления газа) началось 14 декабря, а вагоны, которые мы оплатили, ещё не вышли из-за этих телеграмм (РЖД)», – сказал Шмельков.





Он отметил, что из-за простоя железнодорожного транспорта предприятие также не может поставить свою продукцию заказчикам, что уже привело к недополучению 150 млн руб. «Товар, который мы произвели, две недели простоял на путях Крымской железной дороги и не выходил к потребителям. Соответственно, на данный момент у меня отставание от планов на 150 млн руб», – сообщил Шмельков.





Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в свою очередь сообщил, что на грани приостановки находится и Бахчисарайский цементный завод, который также вынужден был ограничить выпуск продукции. «Бахчисарайский цементный завод на грани остановки. Из-за погоды произошло падение давления газа и нет возможности его (предприятие) в полной мере обеспечить газом. Уголь, купленный ими, застрял и никак не может переправиться, поэтому предприятие ограничило производство цемента», – сказал Константинов.





По словам спикера крымского парламента, проблема доставки грузов железнодорожным транспортом связана с ограниченными возможностями Керченской паромной переправы. Мы с главой республики (Сергеем Аксёновым) изучили эту проблему. Она связана с тем, что переправа не справляется с перевозками вагонов. Четвёртый квартал экономика республики растёт, финансирование республики растёт – это превращается в материалы, а материалы – в вагоны и всё это, конечно, создало дополнительную нагрузку», – уточнил Константинов и подчеркнул, что власти Крыма экстренно займутся решением сложившейся проблемы.

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