Лучший работодатель Севастополя будет определен на конкурсе в апреле

Конкурс «Лучший работодатель Севастополя» пройдет в марте-апреле. Соответствующее постановление приняло сегодня правительство Севастополя.





«Учитывая, что работа по подготовке такого конкурса началась в прошлом году, в трехстороннем региональном соглашении (правительство города, работодатели и профсоюзы) было предусмотрено, что стороны обязуются содействовать проведению ежегодного городского конкурса на лучшего работодателя и обеспечить участие победителей во всероссийском конкурсе Российской организации высокой социальной эффективности», - сказала первый заместитель директора труда и социальной защиты населения Елена Сулягина.





Она отметила, что все три стороны договорились о софинансировании конкурса. «Мы предлагаем утвердить положение о городском конкурсе и положение о соответствующей комиссии. Дополнительных средств из бюджета Севастополя этот конкурс не потребует», - пояснила Сулягина.





Она уточнила, что победители конкурса будут определены в трех номинациях. «В частности, будут отмечены работодатели, которые максимально содействовали трудоустройству инвалидов и выпускников высших учебных заведений, лучше организовали охрану труда на своих предприятиях», - подчеркнула Сулягина.





Призы и подарки, по ее словам, будут вручены от Российского союза промышленников и предпринимателей и севастопольских профсоюзов. В каждой из трех номинаций будут отмечены победитель и два лауреата. Победители будут участвовать во всероссийском конкурсе лучших работодателей.

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