Марсиане заваливают мусором Севастополь, а горожане такого делать просто не могут – вице-губернатор

Марсиане заваливают мусором Севастополь, а горожане такого делать просто не могут. Об этом в эфире Информационного канала Севастополя заявил вице-губернатор Владимир Базаров, реагируя на звонок севастопольца об очередной стихийной свалке мусора.





«Вопрос стихийных свалок в Севастополе – системный. В тех или иных местах постоянно появляются свалки, кучи мусора. Но интересно то, что у кого ни спрашиваю, мол, вы бросаете здесь мусор? Отвечают: да вы что? Никогда! Только в контейнеры. Я думаю, что к нам прилетают марсиане и мусор привозят с собой, потому что севастопольцы так поступать не могут», – съязвил Базаров.





По его словам, «это марсиане, которые выбрасывают пакеты из машин на автодорогах, которые наваливают возле своих домов кучи мусора». «Если серьезно, то раньше мне много приходилось выезжать в такие места, где образовывались стихийные свалки. Сейчас это делать все труднее, количество таких свалок уменьшается», – уточнил Базаров.





С другой стороны, подчеркнул вице-губернатор, есть места, куда постоянно люди приносят мусор. «Мы понимаем, что в этом месте, если оно так по душе людям, наверное, следует поставить мусорную площадку. И мы это делаем», – подчеркнул Базаров.

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