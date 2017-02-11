Медучреждения Севастополя в этом году получат новое оборудование для первичной медико-санитарной помощи

Севастопольские медучреждения в этом году получат в основном оборудование для первичной медико-санитарной помощи, закупка оборудования для высокотехнологичной помощи требует предварительной подготовки кадров и помещений. Об этом заявила журналистам и.о. директора департамента здравоохранения Ольга Емельяненко.





«Приоритет на сегодня – первичная медико-санитарная помощь. Наша цель – в рамках программы развития здравоохранения все-таки обеспечить поликлиники, где сейчас есть проблемы. В частности, у нас достаточно большая проблема по рентгеноборудованию. В этом году запланировано приобретение такого оборудования для первичной медико-санитарной помощи», – сказала Емельяненко.





Что касается высокотехнологичного оборудования, то оно, по словам руководителя департамента, будет закупаться по мере подготовки квалифицированных специалистов для работы на нем, а также приспособленных для его бесперебойного функционирования помещений. «В последующем, когда будут и специалисты, и подготовленные помещения, будет идти речь о конкретном высокотехнологичном диагностическом или лечебном оборудовании, которое необходимо», – подчеркнула Емельяненко.





По данным департамента здравоохранения, за 2,5 года в Севастополь поставлено 1 938 единиц современного медицинского оборудования. Из них 1 927 единиц уже введены в эксплуатацию и работают.

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