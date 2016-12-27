Министр экономического развития Крыма возглавит в Севастополе департамент городского правительства

Министр экономического развития Крыма в следующем году возглавит департамент по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления в Севастополе. Об этом он сегодня сообщил Крыминформу.





«В Севастополе я планирую возглавить департамент территориального развития и взаимодействия с органами местного самоуправления. Там стоят серьёзные задачи: распределение полномочий, создание нормативно-правовой базы для того, чтобы наиболее эффективно функционировали органы местного самоуправления Севастополя. Задача интересная и новая, и у меня есть определённый опыт в этой работе», – сообщил он.





Демидов также рассказал, что свой нынешний пост он покинет 30 декабря, заявление уже согласовано с главой Крыма Сергеем Аксёновым. До конца года Демидов планирует согласовать стратегию социально-экономического развития Крыма до 2030 года. «Заявление у меня согласовано, до 30 числа я доработаю, закрываю все вопросы по программе, стратегию мы утверждаем на сессии в Госсовете», – рассказал он.





На данный момент обязанности директора севастопольского департамента по территориальному развитию и взаимодействию с ОМСУ исполняет Сергей Волков. На этой должности он находится с сентября.





Демидов работает в должности министра экономического развития Крыма с июня 2015 года, до этого он занимал пост главы администрации города Армянска.

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