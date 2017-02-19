Министр здравоохранения вручила региональному сосудистому центру Севастополя лицензию на деятельность

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова высоко оценила региональный сосудистый центр Севастополя и вручила руководству учреждения лицензию на деятельность, передает корреспондент Крыминформа.





«В Севастополе снизилась смертность от всех основных причин, прежде всего от сосудистой патологии. Снижение произошло благодаря тому, что в рамках модернизации городского здравоохранения в прошлом году и особенно во втором полугодии много сделано. В частности, открыто сосудистое отделение, появился хороший ангиограф», – сказала Скворцова.





При этом она отметила, что региональный сосудистый центр Севастополя в прошлом году принял более одной тысячи пациентов, а показатели летальности при инсультах и инфарктах в этом учреждении снижены более чем на треть. «Лучше восстанавливаются больные, так как создана полная технологическая цепочка оказания им помощи. Прекрасно построено приемное отделение. Больного быстро принимают, делают компьютерную томографию во всех современных режимах. Хорошо работают нейрохирурги», – уточнила Скворцова.





По ее словам, «прекрасно подготовлена команда врачей центра благодаря тому, что установлен тесный контакт с лучшими федеральными центрами России». «Прекрасная интенсивная терапия и очень хорошее отделение реанимации, которое тесно сопряжено с операционным блоком», – подчеркнула Скворцова.





Она добавила, что в Центре также хорошо развиты реабилитационные службы. «Мы уверены в том, что показатели работы центра будут улучшаться с выходом на 15% летальности – это золотой мировой стандарт. Севастопольские врачи приближаются к этому стандарту», – подытожила Скворцова.





Севастопольский региональный сосудистый центр на 120 коек работает со второй половины 2016 года, ежемесячно он принимает 60 пациентов, а ежедневно в нем делают 10-11 жизнеспасающих операций. Четырехэтажный корпус ныне сосудистого центра был построен в Первой горбольнице в 2012 году. В нем планировали сначала открыть хирургическое отделение, а затем – лор-отделение.

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