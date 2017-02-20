Мыс Хрустальный воспринимается севастопольцами как территория, связанная с Великой Отечественной войной, а не Русским исходом – Гасанов

Мыс Хрустальный воспринимается севастопольцами как территория, связанная с Великой Отечественной войной, а не Русским исходом. Об этом на круглом столе заявил соавтор общественного движения «Наш Севастополь» и член Общественной палаты Севастополя Олег Гасанов.





«Каким образом парк Русского исхода на мысе Хрустальный, который вписан в Стратегию развития Севастополя до 2030 года, стал стратегической целью? Это очень спорная цель. Мы как члены Общественной палаты Севастополя получили огромное количество обращений от наших ветеранских организаций с просьбой не допустить этого. Мыс Хрустальный севастопольцы ассоциируют с музеем, пускай недостроенным, Великой Отечественной войны», – сказал Гасанов.





Он возмутился: «Кто так решил, что на мысе Хрустальный должен появиться парк Русского исхода?»





Гасанов считает, что Севастополь всегда был и останется главной базой Черноморского флота. «Именно это – одна из основных стратегических линий развития нашего города. В Стратегии же сотрудничество с Черноморским флотом отодвигается на второй план. И вместо этого мы рассматриваем вопросы «терруаров», «энерджинетов», «технопарков», – посетовал Гасанов.





Он уверено в том, что «Стратегия развития Севастополя нужна была нам 3 года назад, когда мы вернулись в состав РФ». «Уже тогда надо было взять пример с наших коллег из Республики Крым, которые готовили и утверждали свою стратегию развития», – подытожил Гасанов.





14 ноября 1920 года из Севастополя отправились 150 кораблей и суд, на которых белая армия Врангеля ушла на чужбину. Родину покинули более 145 тысяч человек, среди которых было более 30 тысяч человек гражданского населения. В истории этот драматический период еще называют Русским исходом.

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