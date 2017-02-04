Модернизированный троллейбус на автономном ходу тестирует новый маршрут в Севастополе

Государственное унитарное предприятие «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова» сегодня официально презентовало очередной модернизированный собственными силами троллейбус на автономном ходу, который открыл новый троллейбусный маршрут в городе. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.





«Силами предприятия старый троллейбус марки ЗИУ, прослуживший на городских маршрутах более 30 лет, был реконструирован. Благодаря новым конструктивным решениям, разработанным на нашем предприятии, троллейбус получил возможность автономного хода вне контактной сети протяженностью 30-40 км. Ходовые испытания, проводившиеся до конца января 2017 года, подтвердили расчетные характеристики, и он готов к полноценной эксплуатации на маршрутах города», - рассказал директор предприятия Виктор Гончаров.





После презентации модернизированный троллейбус отправился на тестовые испытания нового городского маршрута: пл. Ластовая - Малахов курган - ул. Горпищенко - пос. Дергачи - 5-й км. Балаклавского шоссе - пл. Ушакова и обратно. В ходе испытаний будут определены экономические показатели данного маршрута.





По словам Гончарова, это уже третий реконструированный «Севэлектроавтотрансом» троллейбус. «Аналогов машины с таким автономным ходом нет не только в России, но и в странах СНГ. Промышленные образцы, выпускаемые в России, имеют максимальный автономный ход 15 км», - подчеркнул он.





Гончаров также сообщил, что предприятие приступило к сборке еще одного троллейбуса. Это будет принципиально новая конструкция, которая позволит увеличить автономный ход до 60-70 км. Модернизацию планируется завершить в ближайшие 3-4 месяца.





Стоимость модернизации старого троллейбуса составляет около 6-7 миллионов рублей, а закупка нового обходится бюджету от 17-19 миллионов рублей. Модернизированный троллейбус может прослужить еще 10-15 лет. По расчетам экономистов предприятия, за этот срок затраты на модернизацию полностью окупятся.

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