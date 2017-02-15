Молодой житель Севастополя может лишиться свободы на 6 лет за воровство у соседей по коммуналке

Севастопольские полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в трех кражах у соседей по коммунальной квартире. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.





«В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району обратился 23-летний севастополец, который рассказал, что у него из съемной комнаты похитили около 5 тысяч рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили, что к краже причастен 19-летний сосед потерпевшего, который проживал в этой же коммунальной квартире. Полицейские задержали его. Со слов задержанного, он увидел, что его сосед на время вышел из комнаты, воспользовался моментом и похитил деньги. Полицейские также установили, что злоумышленник причастен еще к двум кражам у своих соседей по комнате. У него изъяли похищенное и вернули потерпевшим», – рассказали в пресс-службе.





В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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