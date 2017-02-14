Молодой севастополец обокрал дачный дом пенсионера

Полицейские задержали 19-летнего жителя Севастополя, который подозревается в совершении кражи из дачного дома пенсионера. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.





По ее данным, в опорный пункт №1 «Северное» поступила информация о совершении кражи с дачного участка в поселке Андреевка. Было установлено, что к ней причастен 19-летний житель Севастополя. Молодой человек работал в поселке строителем и обратил внимание на дачный участок, на который никто не приходит. В один из вечеров он проник в дом через окно и забрал имущество.





Полицейские изъяли у злоумышленника похищенную бытовую технику, посуду, электроинструменты и вернули 69-летнему потерпевшему, который не успел обратиться с заявлением в полицию.





«В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», – уточнили в пресс-службе.

Читайте еще...